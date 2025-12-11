Logoteleclubitalia

Tragedia a Torre del Greco, Giusy muore a 5 anni per un malore improvviso

Tragedia a Torre del Greco, Giusy muore dopo la processione dell'Immacolata: aveva 5 anni

L’intera comunità di Torre del Greco è stata scossa da un drammatico lutto: Giusy Balzano, una bambina di 5 anni, è morta improvvisamente nella giornata di martedì 9 dicembre mentre era a casa dei nonni.

Accensione dell’albero di Natale rinviata dal sindaco Mennella

In segno di rispetto per il dolore dei familiari e dell’intera cittadinanza, il sindaco Luigi Mennella ha deciso di rinviare a data da destinarsi la cerimonia di accensione dell’albero di Natale prevista per la serata di mercoledì 10 dicembre in piazza Santa Croce. Il primo cittadino ha spiegato in una nota ufficiale: “La prevista cerimonia di accensione dell’albero di Natale posizionato in piazza Santa Croce è stata rimandata a causa di un grave lutto che ha colpito la comunità della basilica e, più in generale, l’intera città. L’accensione avverrà nei prossimi giorni senza alcuna iniziativa ufficiale”.

Le prime ricostruzioni: la piccola si sarebbe sentita male in casa

La dinamica del tragico decesso è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, la bambina avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava in casa. I familiari hanno immediatamente allertato il 118, e il personale sanitario ha tentato di rianimarla a lungo, purtroppo senza esito. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo, come previsto in caso di morti improvvise in tenera età, per consentire tutti gli accertamenti necessari. La famiglia, sconvolta, ha mantenuto un rigoroso riserbo.

