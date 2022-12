Un risveglio triste per il quartiere di Secondigliano. Come riporta Periferiamonews, una donna di 74 anni questa mattina è morta dopo essersi schiantata al suolo. E’ precipitata dal balcone del suo appartamento. Giallo sulle cause.

Tragedia a Secondigliano, donna precipita dal balcone: morta sul colpo

Teatro della tragedia è via Cassano, strada al confine con il comune di Casavatore. In circostanze ancora da chiarire, una residente è volata dal balcone del suo appartamento, dove viveva da sola, schiantandosi sull’asfalto. Il rumore dell’impatto al suolo ha attirato l’attenzione di diverse persone, che hanno subito lanciato l’allarme e hanno chiamato i soccorsi.

I sanitari del 118, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Secondigliano, guidati dal maresciallo Luigi Di Pastena, supportati dal Nucleo Radiomobile di Napoli. Tra le ipotesi prese in considerazione quella del gesto volontario. Ma secondo alcuni utenti che conoscono la vittima si tratterebbe di un incidente domestico: la donna era in piedi su uno scaletto per pulire le persiane quando avrebbe perso l’equilibrio. Spetterà ai militari ricostruire l’accaduto.