Non ce l’ha fatta Federica Della Monica, la ragazza di 25 anni deceduta dopo aver mangiato un gelato. La giovane, di Santa Maria Capua Vetere, si è spenta presso il reparto di rianimazione dell’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, nella mattinata di ieri, martedì 20 agosto.

Tragedia a Santa Maria Capua Vetere:Federica muore dopo aver mangiato un gelato

Federica aveva accusato un malore subito dopo aver mangiato un gelato in casa. La 25enne era allergica alle nocciole e – per cause ancora in fase di accertamento – potrebbe non aver potuto verificare la presenza di quelle componenti all’interno della miscela del prodotto consumato.

Le autorità competenti hanno sequestrato il gelato per analizzarlo e determinare se sia stata effettivamente la causa della tragica reazione allergica. Non è chiaro se si sia trattato di una disattenzione della giovane nel verificare la presenza degli allergeni nel prodotto. Tuttavia, sono in corso accertamenti per riscontrare se sulla confezione fossero riportate le giuste indicazioni.

I funerali sono stati fissati per oggi, 21 agosto, alle 16:30. La salma della 25enne arriverà dall’ospedale di Caserta nella chiesa di Santa Maria Maggiore.