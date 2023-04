Tragedia a Quarto, in via Pantaleo, al confine con Varcaturo (Giugliano). Un uomo è morto, stroncato da un malore, mentre si trovava in strada. La vittima si è accasciata sull’asfalto e ha perso la vita.

Tragedia a Quarto, si accascia in strada e muore

Come spiega Il Mattino, il pedone camminava lungo l’arteria stradale che da Quarto conduce al litorale domizio quando si sarebbe sentito male. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale del comune flegreo.

Il corpo senza vita della vittima – di origini straniere – è rimasta a lungo sull’asfalto. I sanitari hanno deciso di rianimarlo prima di constatarne il decesso. La morte è avvenuta per cause naturali. Registrati rallentamenti al traffico per le operazioni di soccorso. Sul luogo sono intervenuti diversi connazionali, che hanno chiesto alla Procura l’affidamento della salma per consentirne il rimpatrio.