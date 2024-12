È una tragedia quella verificatasi la scorsa notte a Pozzuoli, dove un uomo di 58 anni, Daniele Ciro, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale. La vittima, originaria di Arzano ma residente a Licola, stava percorrendo via Montenuovo Licola Patria, all’altezza dell’ex complesso “Damiani”, quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua vettura ed è finito contro la rotonda.

Tragedia a Pozzuoli, schianto nella notte: muore 58enne di Licola

Il violento impatto ha scaraventato l’auto contro il muretto della rotatoria, causando gravi ferite al 58enne, che ha riportato danni letali alla testa e alla milza. Soccorso in condizioni critiche dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Nonostante un intervento chirurgico disperato, Daniele è deceduto alle prime ore dell’alba.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le ipotesi più plausibili riguardano l’alta velocità o una possibile distrazione del conducente, che potrebbe aver provocato la perdita di controllo della vettura. Le forze dell’ordine, infatti, non escludono nessuna delle due possibilità, e le indagini sono ancora in corso. A indagare sull’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, diretti dalla comandante Silvia Mignone, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente attraverso i rilievi e le testimonianze presenti sul luogo.

La salma della vittima è stata sequestrata dal Pubblico Ministero di turno, che ha disposto il trasferimento del corpo presso il Centro di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli per l’autopsia. L’esame autoptico servirà a chiarire le esatte cause del decesso e a determinare i tempi e le modalità che hanno portato alla tragedia.