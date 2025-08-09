È Giovanni Marchionni, 21 anni, il giovane trovato senza vita nella giornata di ieri a bordo di uno yacht ormeggiato nella Marina di Portisco, nel comune di Olbia. Il ragazzo, originario di Bacoli, si trovava in Sardegna per motivi di lavoro.

Tragedia a Olbia: Giovanni trovato morto a bordo di uno yacht: era di Bacoli

Secondo i primi accertamenti clinici, la causa del decesso sarebbe riconducibile a esalazioni tossiche provenienti dal wc chimico dello yacht, che avrebbero saturato l’ambiente circostante, provocando la tragedia.

Sono in corso le indagini della polizia di Olbia, che sta lavorando per chiarire con precisione le dinamiche dell’accaduto. Nel frattempo, la Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della barca, al fine di svolgere tutti gli accertamenti necessari.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha espresso il proprio cordoglio per la perdita: «Ho appreso con profondo dolore della tragica scomparsa di Giovanni, 21 anni, figlio di Bacoli. Era in Sardegna per lavoro, ed ha perso la vita ieri notte. È una notizia che rattristisce l’intera comunità bacolese. Un lutto, tra i più atroci. Ho rappresentato il profondo cordoglio della cittadinanza alla famiglia. Vi siamo tutti vicini. Riposa in pace, giovane angelo».