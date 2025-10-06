Un ragazzo di 16 anni di Giugliano, di nome Francesco, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in via Foria, nelle vicinanze di piazza Cavour, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’incidente, come anticipa Fanpage.it, è avvenuto intorno alle 2:15 di domenica 5 ottobre, all’altezza dell’incrocio tra via Carbonara e via Annibale De Gasperis. Al momento, la dinamica dell’investimento è ancora sotto accertamento.

Tragedia a Napoli, 16enne di Giugliano investito: è in fin di vita al Cardarelli

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie del COT della Polizia Locale di Napoli, coordinate dal Comandante Generale Ciro Esposito e dal Comandante della Centrale Operativa Lucio Sarnacchiaro. Francesco è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, stabilizzato e trasferito d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, invece che al Santobono, normalmente competente per i ferimenti dei minori.

Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono ritenute gravi dal personale medico. Come apprende Teleclubitalia, il giovane aveva trascorso una serata in centro con gli amici e stava per rientrare a casa quando, diretto verso la stazione metro di piazza Cavour, è stato travolto da una moto che percorreva via Foria ad alta velocità. L’impatto purtroppo è stato inevitabile.