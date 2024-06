Tragedia ieri sera ad Acquamorta, frazione di Monte di Procida, dove un 16enne originario dell’Angola è stato trovato morto in mare. La vittima, Juclanio Americo Francisco Calupeteca, è stata rinvenuta dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco su una secca nei pressi della prima scogliera.

Tragedia a Monte di Procida, 16enne trovato morto in mare ad Acquamorta

Secondo una prima ricostruzione, la morte potrebbe essere avvenuta a causa di un malore, poiché sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza. La salma è stata sequestrata dal pm di turno e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli, dove sarà eseguita l’autopsia per accertare tempi e modalità del decesso.

L’ultima volta, Juclanio è stato visto nei pressi di Acquamorta mentre giocava con alcuni bambini. Cosa sia successo dopo non è chiaro. Le ricerche sono iniziate nel pomeriggio, e la sua assenza ha tenuto con il fiato sospeso centinaia di persone, che si sono mobilitate per ritrovarlo, condividendo anche appelli sui social. Secondo quanto si apprende, il giovane non aveva i genitori. Dopo ore di apprensione, a notte fonda è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo del ragazzo, confermata dai sindaci dell’area flegrea.

Il cordoglio dei sindaci

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza a nome della città: “Mi stringo, a nome di tutta la comunità di Bacoli, al dolore che sta vivendo in queste ore la comunità di Monte di Procida per la tragica morte di Juclanio. Un giovanissimo di 17 anni, trovato morto in mare ad Acquamorta. Un lutto che sconvolge le nostre terre. A nome della città, abbraccio la famiglia. Non c’è nulla da aggiungere, se non il dolore”. In segno di cordoglio, i tre candidati a sindaco, in vista delle elezioni in programma per sabato e domenica, hanno deciso di sospendere in anticipo di un giorno la campagna elettorale.

“Una triste notizia ha scosso noi e tutta la comunità flegrea. Con profondo dolore ho appreso della morte del giovane Juclanio. Ritrovato morto in mare ad Acquamorta. A nome di tutta la comunità di Pozzuoli in questo momento di grande tristezza, il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutta la comunità di Monte di Procida”, è il commento del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Oggi si è purtroppo aperta una ferita nella nostra comunità.