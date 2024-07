Muore annegato nelle acque di Gaeta, sulla piana di Sant’Agostino. A perdere la vita Salvatore Campolattano, 67 anni, di San Marco Evangelista (ma originario di Maddaloni). La tragedia si è consumata nella giornata di ieri.

Gaeta, annega in acqua a Sant’Agostino: muore 67enne di Maddaloni

L’uomo, pensionato, aveva deciso di trascorrere qualche ora di relax sulle spiagge del sud-pontino. Si è tuffato in acqua verso mezzogiorno, forse per trovare un po’ di refrigerio dalla calura, ma da quel bagno non è più riemerso.

I bagnini si sono accorti del pericolo e si sono tuffati in acqua per salvarlo, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. All’arrivo sulla spiaggia il 67enne sono state tentate le manovre rianimative che non sono bastate ad evitare il peggio.

Il magistrato di turno ha disposto il rilascio della salma di Salvatore, tornata nel Casertano per il rito funebre. Ignote le ragioni del decesso: potrebbe essersi trattato di un infarto o di una congestione che ha poi provocato l’annegamento.