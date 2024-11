Due giovani di nazionalità straniera, entrambi ventenni, sono tragicamente deceduti in un violento incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 12 novembre, sulla strada provinciale 11, nel comune di Capaccio Paestum.

Tragedia a Capaccio Paestum: morti due ventenni in uno scontro auto-bici

Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi stavano viaggiando insieme su una bicicletta quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente con un’automobile in transito. L’impatto, avvenuto in un tratto privo di illuminazione, è stato devastante. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. L’altro giovane, soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduto durante il tragitto, senza che i medici potessero fare nulla per salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agropoli, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del tragico evento. Al momento, restano da chiarire le esatte cause che hanno portato al drammatico impatto tra la bicicletta e l’auto. Non è chiaro se alla base dello scontro possano esserci stati problemi di visibilità, distrazione o altre circostanze.