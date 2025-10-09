Tragedia a Baia Domizia, malore mentre è in acqua: 65enne muore annegato

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre, nelle acque di Baia Domizia, rinomata località balneare del litorale domizio. Un turista tedesco di 65 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno a poca distanza dalla riva.

Baia Domizia, tragedia in mare: turista tedesco muore dopo tuffo in acqua

L’uomo è stato notato in difficoltà da alcune persone presenti in spiaggia, che si sono subito tuffate in mare riuscendo a trascinarlo a riva. Immediato l’allarme al 118, ma all’arrivo dei sanitari per il 65enne non c’era purtroppo più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, che hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. Dai primi riscontri sembra che l’uomo possa essere stato colpito da un malore improvviso mentre era in acqua.