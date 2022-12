Con l’arrivo del Natale Giugliano e i comuni dell’area a nord di Napoli si trasformano in una giungla, con traffico impazzito e disagi immensi per i cittadini. Non è certo una novità che con l’avvicinarsi delle feste un numero enorme di cittadini si sposti in auto per raggiungere centri commerciali e vie dello shopping e fare compere e regali.

Traffico in tilt tra Giugliano, Mugnano e Melito

Viabilità da bollino rosso nelle zone di via Colonne, via Gioberti e Corso Europa in direzione Melito. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico già da diversi minuti.

Stesso copione per il tratto dell’Asse Mediano. Al momento si registrano chilometri di coda da Mugnano in direzione Napoli. Causa del traffico, anche i lavori di manutenzione del tratto di viabilità. Si consiglia, dunque, di evitare, dove possibile, l’Asse Mediano e i centri cittadini.