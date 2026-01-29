Traffico illecito di rifiuti tra Salerno, Napoli e Caserta: 12 misure cautelari, sequestri per 530mila euro

Un sistema organizzato di gestione illegale dei rifiuti speciali, pericolosi e non è al centro di una vasta inchiesta che ha portato all’esecuzione di 12 misure cautelari tra le province di Salerno, Napoli e Caserta. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, con il supporto dei comandi provinciali competenti.

Otto arresti domiciliari e quattro obblighi di dimora

Il gip ha disposto otto arresti domiciliari e quattro obblighi di dimora per l’ipotesi di attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Tra i siti coinvolti anche un’azienda agricola e suinicola di Roccadaspide, dove sono state rinvenute tonnellate di rifiuti interrati, con animali allevati che si muovevano tra gli scarti.

Le indagini del NOE e il sistema illecito

Le indagini, avviate dal N.O.E. di Napoli nell’ottobre 2023, si sono sviluppate attraverso intercettazioni, pedinamenti, riprese video e acquisizioni documentali. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero smaltito illegalmente rifiuti industriali, tessili e urbani, provenienti da impianti di Napoli e Caserta, eludendo la normativa ambientale per ottenere illeciti risparmi di spesa.

Il traffico si sarebbe articolato su tre canali principali: conferimenti irregolari verso impianti autorizzati, abbandono dei rifiuti in aree naturalistiche, anche fuori regione, e interramento a Roccadaspide, con gravi danni ambientali.

Fatture false e sequestri

Per rendere operativo il sistema, sarebbero state utilizzate false classificazioni dei rifiuti, documentazione mendace e fatturazioni fittizie. Contestualmente alle misure personali, i militari hanno eseguito il sequestro di due impianti, otto automezzi e circa 530.000 euro, ritenuti il profitto dei reati.