Domenico Della Rotonda classe 1972 di Marano di Napoli era stato arrestato agli inizi di marzo per un traffico di hashish da Barcellona a Napoli.

Traffico di droga da Barcellona a Napoli, maranese ai domiciliari

Dopo meno di 60 giorni, arriva la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Napoli che, su richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso gli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, proprio presso la sua residenza di Marano di Napoli. Gli imputati hanno scelto di farsi processare con il rito abbreviato ma l’udienza davanti al Tribunale di Napoli non è stata ancora fissata.

Il fatto

Un’organizzazione criminale dedita all’importazione di hashish dalla Spagna è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Napoli, al termine di un’indagine avviata nel 2023 e coordinata dalla procura partenopea. Undici le misure cautelari eseguite all’alba: otto in carcere, uno ai domiciliari e due con obblighi restrittivi. Sei gli indagati a piede libero. Il gruppo utilizzava auto e furgoni con doppifondi per trasportare la droga, viaggiando da Napoli a Civitavecchia e imbarcandosi per Barcellona su navi veloci. Decisiva una segnalazione della Guardia Civil spagnola. Contestati reati di traffico e detenzione a fini di spaccio.