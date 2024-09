Giugliano. Un’appuntamento ormai annuale, “armati” di nacchere, sisco e tammorra, la “paranza Mezzone” per qualche giorno si trasferisce a Montevergine, rinomata località luogo di pellegrinaggi e preghiera in onore della Madonna di Montevergine.

Balli e canti e processione in onore di Mamma Schiavona. Migliaia di persone si riuniscono non lontano dal Santuario e protagonista è anche la tradizione.

“L’Associazione Tammurriata Giuglianese ama questa località e ama esibirsi in un luogo che noi definiamo magico, poiché luogo di fede e devozione – ha dichiarato il presidente Vincenzo Pennacchio “mezzone” – siamo venuti qui con due autobus provenienti da Giugliano e i nostri cavalli, e abbiamo raccontato attraverso i suoni la nostra tradizione famosa in tutto il mondo”.

