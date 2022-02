Ha deciso di esporsi mediaticamente e di rilasciare un’intervista agli organi di stampa Mario Caucci, il marito di Noemi Bocchi, la 33enne che sarebbe la nuova fiamma di Francesco Totti. Nonostante l’ex capitano della Roma abbia di fatto smentito attraverso una storia su Instagram le voci sulla fine della relazione con Ilary Blasi, le conferme e le suggestioni sulla crisi della love story si rincorrono.

Parla l’ex marito di Noemi Bocchi

Ad alimentare i sospetti di una relazione extraconiugale tra Totti e Noemi Bocchi è lo stesso marito di lei: Mario Caucci. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, l’attuale marito di Noemi si sfoga e lancia pesanti stilettate all’indirizzo della consorte, con cui è in fase di separazione. C’è una guerra in atto con lei “nella quale mi sto difendendo”, spiega. “Siamo sposati da dieci anni. Abbiamo due figli, uno di 8 e una di 10. Ci siamo separati da qualche mese”. Poi aggiunge: “Per me è stato doloroso separarmi e vorrei chiudere definitivamente questa storia, ma non si trova l’accordo. Lei l’ostacola”.

Caucci spiega di non aver appreso però della relazione con Totti dai giornali: “Non ne sapevo nulla. Ma di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore”. Poi lancia delle accuse sibilline alla moglie: “Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona. A lui, se davvero ci fosse questa liason, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”. Poi un ultimo commento al vetriolo: “Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”.

La smentita

Al momento Totti ha smentito pubblicamente le indiscrezioni trapelate dai giornali e ha invitato i giornali a non speculare sulla vicenda nell’interesse dei figli, che sono ancora minorenni. La stessa Ilary Blasi in una storia pubblicata ieri su Instagram ha lasciato intravedere il marito a tavola con lei, in un ristorante romano. Si tratta di un depistaggio mediatico o davvero la crisi tra i due è già rientrata?