Per mesi non si è fatto altro che parlare di loro: Ilary, Totti e Noemi. Ma ora, dopo che sono stati rivelati dettagli e retroscena sulla separazione tra il Pupone e la conduttrice Mediaset, l’ex Capitano ha deciso di farsi vedere in pubblico con la bella Noemi. Ora i due non hanno più paura di farsi vedere insieme.

Totti e Bocchi, la prima foto insieme

La prima foto di coppia è stata pubblicata da Diva e Donna e risale al 27 settembre, quando Totti ha festeggiato il suo compleanno in compagnia della nuova fidanza, dei figli e degli amici più cari.

Francesco Totti è immortalato accanto a Noemi Bocchi, la quale appare radiosa e tranquilla. Anche l’ex calciatore ha un volto disteso. Lo scorso mese ha ufficializzato la loro relazione ammettendola in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e in quella occasione ha spiegato che Noemi l’ha salvato dalla depressione: “Sono girate voci in passato (di presunti tradimenti, ndr). Su Ilary e su di me. Ma erano appunto voci. Qui c’erano le prove. I fatti. E questo mi ha gettato in depressione. Non riuscivo più a dormire. Facevo finta di niente ma non ero più io, ero un’altra persona. Ne sono uscito grazie a Noemi”, aveva dichiarato nell’intervista.

Dove ha festeggiato Totti il compleanno

La scelta del ristorante nel quale l’ex numero 1 della Roma ha festeggiato i suoi 46enne non pare essere stata casuale. Il locale si trova a Santa Serena e Totti è un cliente abituale, assieme alla sua ex moglie Ilary Blasi. Secondo Today, quello sarebbe addirittura il luogo in cui Francesco Totti chiese alla showgirl e madre dei suoi tre figli di sposarlo.