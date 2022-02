Si tinge di giallo il video pubblicato su Instagram ieri sera da Ilary Blasi dove si intravede Francesco Totti e i figli intenti a trascorre la serata a cena insieme, in un noto ristorante del Centro della Capitale, nei pressi del Quirinale.

Totti e Blasi, giallo sul video pubblicato insieme al ristorante

Il filmato sembra quasi voler rispondere a tutti i rumors su una crisi matrimoniale dei due che si sono rincorsi nelle ultime 24 ore. Tra l’altro il video è stato pubblicato nella stessa sera in cui l’ex Pupone ha smentito, attraverso una storia di Instagram, quanto finora è stato detto e scritto dai giornali sulla coppia più amata d’Italia.

Nel video di Ilary si intravedono i due figli intenti a parlare e mangiare una cena a base di pesce. Per qualche istante si vede anche il marito bere un bicchiere di Coca Cola: “Grande Vincenzo”, dice Ilary Blasi al cameriere del ristorante. Pronta la risposta: “Grande di stazza, vero?”. Un clima familiare e amichevole quasi a voler comunicare che il matrimonio tra i due va a gonfie vele. Crisi già finita oppure una trovata per sfuggire al pressing dei media delle ultime ore? Al momento non è dato saperlo.

Parla l’ex marito della “fiamma” di Totti

Intanto, questa mattina, su Il Messaggero si legge l’intervista a Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocci, presunta nuova fiamma di Francesco Totti.

“Se fosse vero doveva usare più attenzione. Anche e soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia. Parliamo di cinque ragazzini che ne potrebbero subire le conseguenze”, spiega Mario Caucci, team Manager del Tivoli Calcio.

L’uomo non conferma, ma non smentisce, dice di non sapere come stanno davvero le cose.”Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…”. Ribadisce che la moglie avrebbe dovuto fare più attenzione, “doveva essere più attenta” e che ora la donna ne risponderà davanti all’avvocato per la separazione. “Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”, spiega Caucci.