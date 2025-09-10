Tragedia nella notte a Torre del Greco in via Cavallo, all’incrocio con via Purgatorio, dove un incidente stradale è costato la vita a una giovane di 22 anni.

Torre del Greco. Schianto con la Transalp: 22enne muore sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la moto Honda Transalp si è scontrata con un’Alfa Mito condotta da un 28enne. A perdere la vita è stata la passeggera in sella alla moto. Si tratta della 22enne Annunziata Mele, di Acerra. Il conducente dell’Honda, 38enne di Napoli, è in ospedale in prognosi riservata.

Il conducente dell’auto, invece, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

L’impatto è stato violentissimo: il motociclista è morto sul colpo, mentre l’automobilista è stato soccorso e trasferito all’ospedale del Mare, dove è ricoverato con alcune lesioni ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, la salma del 22enne è stata sequestrata per l’autopsia. Sotto sequestro anche entrambi i mezzi coinvolti.