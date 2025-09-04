notte movimentata in via Vittorio Veneto a Torre del Greco. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno intercettato una Range Rover Evoque bianca con due persone a bordo. Alla vista della gazzella, l’autista ha tentato di dileguarsi, dando vita a un breve inseguimento concluso con il loro fermo.

Torre del Greco, rapinatori a bordo di una Range Rover: bloccati e arrestati

Durante il controllo del veicolo, i militari hanno scoperto un equipaggiamento inquietante, compatibile con la preparazione di un colpo criminale: una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola cancellata e sette cartucce, due caschi integrali, due passamontagna e un martelletto frangivetro.

Alla guida si trovava il 26enne Gerardo Ramondo, affiancato da un giovane di 22 anni. Entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. La pistola è stata sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per stabilire se sia stata impiegata in recenti episodi delittuosi.