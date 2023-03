Si chiamava Raffaella A. la donna morta a Torre del Greco. La vittima aveva 50 anni ed è precipitata dal balcone di casa in circostanze da chiarire.

Torre del Greco, precipita dal balcone di casa: Raffaella muore a 50 anni

Come spiega Metropolis, la tragedia si è consumata in via Martiri d’Africa, una strada che si trova a ridosso della circumvesuviana. Raffaella è volata dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano, per poi schiantarsi al suolo. L’impatto è stato devastante e non le ha lasciato scampo.

Alcuni residenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma quando gli uomini del 118 sono giunti sul posto il cuore della 50enne aveva già cessato di battere. Sul caso indagano le forze dell’ordine. Da ricostruire la dinamica. Ignote al momento le cause della caduta.

Giallo sulle cause

Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. La notizia della morte di Raffaella A. sta facendo il giro della città di Torre del Greco, gettando nello sconforto amici e conoscenti.

