Momenti di paura questa mattina a Torre del Greco dove un uomo, a causa di un malore, ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro alcune vetture parcheggiate in strada. Il conducente del veicolo, un 61enne del posto, è stato colpito da un ictus cerebrale, quando ha perso il controllo della sua Fiat Panda.

Torre del Greco. Malore in auto, carabiniere si mette alla guida e lo accompagna in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco. Uno dei militari dell’Arma, ritenendo che i sanitari del 118 fossero ancora lontani e che il 61enne avesse bisogno di soccorsi immediati, non ci ha pensato due volte e si è messo alla guida dell’auto dell’uomo, accompagnandolo al Pronto Soccorso del locale ospedale Maresca, mentre l’altro carabiniere apriva la strada con l’auto di pattuglia.

Il 61enne è stato ricoverato in codice rosso nel nosocomio della città corallina: qui gli è stato diagnosticato un ictus cerebrale. L’uomo si trova in gravi condizioni ma, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.