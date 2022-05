Ha dato fuoco a quattro automobili parcheggiate in strada, a Torre del Greco, senza alcun motivo. È stato identificato e arrestato il piromane dai Carabinieri. Si tratta di un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, che adesso dovrà rispondere di incendio.

Torre del Greco, incendia quattro auto senza motivo: arrestato piromane

L’episodio si è verificato nella scorsa notte tra martedì e mercoledì, tra via Nazionale e via Ponte della Gatta. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe usato dei cartoni e li avrebbe ammassati sulle quattro automobili parcheggiate in zona. Poi con un accendino ha dato fuoco al materiale combustibile.

Le fiamme, che hanno distrutto le vetture, sono state domate dai vigili del fuoco che sono accorsi subito sul posto, dopo le segnalazioni dei residenti.

Nello stesso momento sono arrivati anche i carabinieri di Torre del Greco, che hanno avviato le indagini. È stato possibile identificare l’uomo grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza presento in zona. Il 47enne è stato raggiunto dai carabinieri e arrestato. I militari lo hanno accompagnato in carcere, dove è in attesa di giudizio.