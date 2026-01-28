Torre del Greco, difende la fidanzata durante una rapina: 27enne accoltellato al petto

Paura nella notte a Torre del Greco, dove un 27enne è rimasto ferito durante una rapina avvenuta in via Calastro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile, allertati dopo la segnalazione dell’aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, due rapinatori con il volto coperto si sarebbero avvicinati a un’auto con a bordo il giovane e la sua fidanzata. I malviventi avrebbero costretto la coppia a scendere dall’abitacolo, aggredendoli.

La colluttazione e l’accoltellamento

Nel tentativo di difendere la compagna, il 27enne avrebbe ingaggiato una colluttazione con i rapinatori. Durante la lotta, l’uomo è stato accoltellato al petto e alla spalla, riportando ferite che hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e identificare i responsabili, anche attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.