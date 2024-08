In fuga dai Carabinieri per oltre 2 chilometri per evitare i controlli. È accaduto questa mattina, martedì 6 agosto, a Torre Del Greco.

Torre del Greco. Coppia con figlia di 5 anni fugge all’alt, carabinieri arrestano 23enne dopo inseguimento

I militari dell’arma erano fermi in via Montedoro per i controlli di routine quando notano uno scooter con a bordo moglie, marito e figlioletta di 5 anni. Sono tutti senza casco. Quando i carabinieri hanno alzato la paletta per imporre l’alt, il giovane alla guida, Vincenzo Virgi, 23 anni, ha continuato dritto senza fermarsi innescando così un inseguimento con i militari dell’arma tra le auto e i pedoni mettendo a serio rischio la vita degli altri e la loro.

La corsa del giovane è terminata dopo 2 chilometri. La pattuglia della sezione radiomobile di Torre del Greco con enorme cautela è riuscita a fermare lo scooter con a bordo l’intera famiglia. Per il giovane alla guida sono scattate le manette: risponderà di resistenza a pubblico ufficiale. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.