Torre del Greco. Auto rubate e telai alterati, scoperto il sistema del riciclaggio: due arresti

Nelle prime ore del mattino del 10 febbraio 2026, i militari della Tenenza di Cercola e della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di due persone di 45 e 31 anni, gravemente indiziate del reato di riciclaggio in concorso.

Le indagini partite dal furto di un’auto

Le attività investigative sono state avviate nel novembre 2025, subito dopo la segnalazione del furto di un’autovettura. In quella fase, i carabinieri hanno arrestato un soggetto sorpreso mentre manometteva il telaio di alcune auto, primo tassello di un’indagine più ampia. Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – VII Sezione, hanno consentito di ricostruire una struttura criminale ben organizzata, dedita alla sistematica alterazione degli elementi identificativi degli autoveicoli rubati, al fine di renderli irriconoscibili.

Riciclaggio e reintroduzione nel mercato legale

Secondo gli inquirenti, l’attività era finalizzata non solo alla ricettazione delle auto rubate, ma anche alla reintroduzione del denaro illecito nel mercato legale, configurando un vero e proprio sistema di riciclaggio. Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabili e ramificazioni del gruppo criminale.