Sono cinque i pusher finiti in manette nell’ambito di un’operazione messa a segno dalla Polizia di Stato della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato locale in via Cavour a Torre Annunziata. Smantellata una vera e propria piazza di spaccio attiva a due passi dagli istituti scolastici.

Spaccio di droga a due passi dalle scuole: due arresti a Torre Annunziata. I nomi

Come anticipa LoStrillone.tv, in manette sono finiti Oreste De Simone e Michele Evacuo – entrambi di 47 anni e tra loro cognati. Avevano messo in piedi un punto di spaccio “domiciliare”. Gli altri tre soggetti raggiunti da altrettanti divieti di dimora sono Anna ed Emanuele Evacuo, 25 e 20 anni, e Aniello De Simone, 23 anni (attualmente detenuto per altri fatti).

Così come accertato dagli investigatori e dagli inquirenti della Procura, sono stati accertati centinaia di episodi di cessione di droga. Michele Evacuo (avrebbe spacciato nel suo appartamento posto al piano terra del palazzo canapa indiana. Mentre Oreste De Simone, nella sua casa al primo piano della stessa palazzina, avrebbe ceduto agli avventori cocaina.

Il sequestro

Nell’ambito del blitz, le forze dell’ordine hanno anche sequestrato un ingente quantitativo di droga: 5,62 grammi di cocaina e 137,64 grammi di canapa indiana. Contestate all’Evacuo anche 45 evasioni dagli arresti domiciliari dalla stessa misura cautelare a cui era già sottoposto durante le indagini.