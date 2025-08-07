Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 7 agosto, sul litorale oplontino: un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava in acqua, nei pressi del Lido Azzurro.

Torre Annunziata, malore al Lido Azzurro: muore sotto gli occhi dei bagnanti

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si trovava in mare quando ha accusato un malore. Alcuni bagnanti si sono subito accorti della situazione e hanno dato l’allarme. Il personale del lido è intervenuto tempestivamente, allertando i soccorsi del 118.

Nel giro di pochi minuti è giunta un’ambulanza, e i sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione direttamente sulla spiaggia. Nonostante i tentativi prolungati, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato poco dopo.

L’area è stata raggiunta anche dalle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso, ma non ci sarebbero dubbi sulla natura del decesso, attribuito a cause naturali.