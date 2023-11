Si torna a sparare a Torre Annunziata. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi da ignoti in pieno centro contro un pregiudicato del rione Penniniello, ferendolo alla gamba. La sparatoria è avvenuta verso ora di pranzo, tra via Fontana e corso Vittorio Emanuele III. A darne notizia è Il Mattino.

Torre Annunziata, agguato all’ora di pranzo: spari contro un 42enne

A rimanere ferito L.M, 42 anni. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per le cure del caso. Non sarebbe sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per avviare le indagini sono intervenuti polizia e carabinieri. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella di un possibile avvertimento di camorra.