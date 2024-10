TEVEROLA – Torna ad ottobre “Mia Sposa”, uno dei Saloni del Wedding più importanti d’Italia e presente nel settore da più di un decennio: la 17° edizione della fiera degli sposi è in programma anche quest’anno al Medì Shopping Center di Teverola (CE) dal 12 al 14 e dal 18 al 20 ottobre.

Mia Sposa, che nel 2023 ha ricevuto la certificazione internazionale dall’ISFSCERT, si caratterizza sin dalla sua prima edizione per l’approccio globale e costantemente innovativo al mondo del wedding, prestando molta attenzione all’evoluzione dei costumi e alla mutevolezza delle richieste del mercato italiano, spesso influenzato dalle tendenze internazionali.

Marcello Damiano, CEO e Founder di Mia Sposa, dichiara: “Siamo entusiasti di annunciare questa nuova edizione della fiera Mia Sposa. La decisione di concentrare l’evento su sei giorni ci permette di offrire un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente, garantendo al contempo il massimo supporto ai nostri espositori. Crediamo sia giusto valorizzare e dare il giusto supporto e riconoscimento alle aziende che fanno parte di un settore tra i più importanti per l’economia del nostro territorio”.

“Mia Sposa”, promossa e organizzata dalla Magma srl, si svolge ormai da anni al Centro commerciale Medì di Teverola, dove per l’occasione sarà allestita una tendo-struttura di 8mila mq idonea ad ospitare con ogni comfort le aziende partner, gli espositori, i visitatori e i fashion event previsti.

Ad avviare l’edizione 2024 una cerimonia di inaugurazione suggestiva ed emozionante aperta ad un numero limitato di coppie che riceveranno una bag contenente tanti premi e potranno, al contempo, partecipare all’estrazione di un viaggio di nozze, premio messo in palio in collaborazione con l’agenzia di Viaggi Furore.

Tra le novità della XVIIesima edizione, il galà di beneficenza programmato per venerdì 18 ottobre presso l’area sfilate della fiera dove si terrà una cena offerta per l’occasione da Le due Torri Event. I partecipanti potranno elargire donazioni libere a sostegno delle iniziative promesse da Telefono Rosa, l’associazione che da anni è al fianco delle donne nel sostegno contro ogni forma di violenza di genere.

Sempre più aperta e attiva sul fronte sociale, Mia Sposa, per il 2024, si apre anche alla diversità favorendo una politica di inclusione nei confronti di persone con disabilità. In quest’ottica, partner speciale di questa edizione è Delante, una cooperativa sociale che, operante sul territorio nazionale, è supportata da un team di professionisti che rendono fruibili ai più attività culturali e eventi di ogni genere.

Anche quest’anno sarà realizzato un calendario fitto di eventi e fashion show con protagonisti della moda e dello spettacolo, comprese iniziative legate al sociale. Per partecipare alla fiera è già possibile scaricare il ticket gratuito da www.miasposa.it.

Dal 2011 “Mia Sposa” ha investito anche nell’editoria con la creazione di “Mia Sposa Magazine”, che da free press è diventata testata registrata e distribuita nelle edicole di tutta Italia ed è oggi tra le principali riviste nazionali di settore, tanto da essere media partner delle più importanti fiere di settore rivolte ai buyers come Rome Bridal Week e Sì Sposaitalia Collezioni. La prossima edizione della fiera sarà anche l’occasione per presentare il nuovo numero di “Mia Sposa Magazine”, dallo scorso anno completamente rinnovato e che sotto la direzione di Emma Zampella ha avuto un’importante rivoluzione grafica e di contenuti con più ampio spazio dato ai protagonisti della moda bridal e del wedding, con interviste e approfondimenti per scoprire in dettaglio il patinato mondo del matrimonio.

COMUNICATO STAMPA