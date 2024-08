La Festa dei Gigli di Barra torna a illuminare le strade di Napoli Est con un ricco calendario di eventi per celebrare 200 anni di storia e cultura. La manifestazione, parte del Settembre barrese 2024, prevede concerti, mostre, fanfare e la tradizionale ballata degli obelischi, attesa per il 29 settembre, l’ultima domenica del mese.

Quest’anno, la Festa dei Gigli avrà il sostegno ufficiale del Comune di Napoli per il secondo anno consecutivo. Dopo due secoli di autogestione, l’evento beneficerà di un patrocinio che va oltre il semplice supporto morale. Palazzo San Giacomo ha infatti stanziato 150mila euro per sostenere l’organizzazione, garantendo anche una gestione centralizzata di sicurezza e viabilità, aspetti cruciali per una manifestazione che attira migliaia di persone.

Calendario degli eventi per il Settembre barrese 2024

Gli eventi inizieranno il 31 agosto con il concerto in piazza De Franchis, dove si esibiranno Massimo Masiello e Lalla Esposito. Seguono una serie di concerti gratuiti: Giusy Attanasio il 23 settembre in via Mercalli, Gianni Fiorellino il 24 settembre in piazza Spinelli, e Natale Galletta il 25 settembre, sempre in via Mercalli.

La ballata dei Gigli: il momento più atteso

Il culmine della festa sarà la ballata dei Gigli, il 29 settembre. Le “paranze” dei quartieri si sfideranno in una gara a suon di alzate, posate e girate degli obelischi, strutture alte 25 metri e dal peso di diversi quintali, con una band musicale a bordo. La ballata inizia la mattina e può proseguire fino a notte inoltrata, offrendo uno spettacolo unico e coinvolgente. Lo scorso anno, l’evento ha attirato circa 200mila visitatori, e anche quest’anno si prevede una grande partecipazione.

Verso una nuova gestione con la creazione di una Fondazione

Questa edizione potrebbe essere l’ultima organizzata direttamente dalle associazioni di quartiere. Il Comune di Napoli ha infatti deliberato la creazione di una Fondazione per la gestione della Festa dei Gigli di Barra. Nei prossimi mesi, si definirà la composizione del direttivo di questo nuovo ente e i suoi margini operativi. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di istituzionalizzare la festa, garantendo trasparenza e professionalità nell’organizzazione, per eliminare le problematiche che hanno caratterizzato le edizioni passate.