Autunno in stand-by. Il mese di ottobre sarà all’insegna del caldo intenso, soprattutto in Campania, dovuto all’espansione dell’anticilone nord africano fin verso l’Europa centro-orientale.

Torna il caldo in Campania, ottobre inizia con punte di 30 gradi

I prossimi giorni risulteranno infatti stabili e in prevalenza soleggiati sulla nostra regione, con temperature in aumento destinate a portarsi su valori pressoché estivi. Dal weekend invece persisteranno condizioni soleggiate ovunque, con clima caldo per il periodo almeno fino ai primi giorni di ottobre.

Nel corso della giornata di oggi, 29 settembre, previsti alcuni rannuvolamenti irregolari che sulle province meridionali della nostra regione potranno dar luogo a qualche breve pioggia tra il pomeriggio e la sera.

Caldo estivo in tutte le città

Su città come Napoli, Salerno e Avellino le temperature diurne raggiungeranno i 28/29°C nel weekend, con valori simili che si registreranno anche nei primi giorni della prossima settimana. Valori leggermente più elevati potranno raggiungersi sulle province di Caserta e Benevento, con picchi fino a 30°C nel weekend.