Proseguono i furti negli appartamenti tra Napoli e provincia. L’ultimo, in ordine cronologico, risale a pochi giorni fa, in via Orazio, a Posillipo, nel salotto buono della città partenopea.

Topi d’appartamento, colpo in Via Orazio con una scala a pioli: rubati gioielli e orologi

A raccontare il raid è il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha raccolto la denuncia del proprietario dell’appartamento depredato. La notte tra il 1° ed il 2 settembre tre ladri si sono introdotti nell’abitazione, servendosi di una scala a pioli.

Come si vede dal video di sorveglianza, che la vittima ha inviato al parlamentare, mentre uno si intrufolava nell’appartamento, gli altri facevano da palo e reggevano la scala.

Un furto lampo che ha fruttato un bel bottino per i tre ladri: un anello di fidanzamento, quattro Rolex e preziosi vari.

“Più che il danno economico, ci fa rabbia che ci abbiano toccato le nostre cose, che abbiano portato via dei ricordi preziosi. E’ frustrante, soprattutto, sentirsi violati nell’intimità della propria casa”, ha raccontato la vittima del furto.

Cambia lo scenario ma non il copione. Altro furto d’appartamento è avvenuto a Liveri lo scorso 30 agosto. Come raccontato dal proprietario dell’abitazione violata in via Gaudiello che si è rivolto sempre al deputato Borrelli, i malviventi, dopo che la casa è rimasta vuota per un’uscita serale, si sono introdotti dalla finestra del salotto al pian terreno mettendo poi tutto a soqquadro. “Mia moglie e mia figlia non dormono più per la paura”, ha spiegato il padrone di casa.

Il commento di Borrelli

Il deputato di AVS ha commentato così entrambi i furti: “Delinquenti e criminali si sentono liberi di agire indisturbati perché ormai la gente ci ha fatto il callo a queste situazioni. In tanti hanno perduto la fiducia nelle Istituzioni, troppi restano indifferenti perché pensano: ‘tanto è così che deve andare’. Non può essere così, le cose devono cambiare, bisogna rialzare la testa. Per farlo occorre far sentire la gente protetta, la giustizia deve farsi sentire. Tutti chiediamo la certezza per la pena chi delinque, quando la si avrà? Fino a che punto i criminali dovranno spingersi affinché qualcosa si muova?”.