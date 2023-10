Tony Colombo e Tina Rispoli sono stati arrestati perchè erano entrati in affari con Vincenzo Di Lauro, secondogenito del capoclan Paolo Di Lauro.

Tony, Tina, Di Lauro e il brand “Corleone”: gli affari della camorra nell’abbigliamento

Il boss voleva investire nell‘abbigliamento e negli energy drink. Da solo sapeva che non poteva andare lontano e dunque, con l’aiuto di Tony Colombo e compagna, che avevano liquidità e una grossa notorietà, hanno dato vita al marchio d’abbigliamento “Corleone”, nome che è un evidente richiamo alla mafia siciliana. Il nuovo brand fu lanciato in grande stile: non sono con manifesti e cartelloni in strada, ma vennero coinvolti numerosi vip che, naturalmente all’oscuro dei retroscena, fecero praticamente da sponsor. Tra i nomi ci sono Lele Mora, Raffaella Fico, Guendalina Tavassi, ma anche il cantante Pino Mauro e gli attori Claudia Letizia e Alex Belli.

Il brand pubblicizzato dai vip

Il marchio “Corleone” stato registrato nel 2017 da Antonino Colombo “Tony” tramite la sua società “Corleone Clothing” ma, ritengono i magistrati, Vincenzo Di Lauro era stato socio occulto di questa operazione, in quanto co-finanziatore delle spese di stampa dei capi di abbigliamento e di altre spese di gestione. Scrivono i magistrati nell’ordinanza:

“Contestualmente, Di Lauro Vincenzo e Colombo Tony lavorano in sinergia per la creazione di un brand di abbigliamento dal marchio “Corleone” per il quale si intende sfruttare a livello pubblicitario l’immagine di cantante neo-melodico. Appare evidente dal quadro emerso dall’attività di intercettazione come Colombo Tony sia parte centrale nella creazione del marchio, di cui risulta depositario, e come Di Lauro Vincenzo sia partecipe a livello economico non solo per la distribuzione attraverso il negozio “Different 360″ ma finanziando con assegni anche la stampa del marchio sui capi di abbigliamento per i quali condivide sempre le decisioni con Colombo Tony.”