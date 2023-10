“Amo’ ti aspetto a Poggioreale“: è il nuovo ironico tormentone esploso in queste ore su tutti i canali social alla notizia dell’arresto di Tony Colombo e Tina Rispoli nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli che ha portato a 27 arresti nel clan Di Lauro.

Tony e Tina arrestati, sui social scoppia il tormertone: “Amo’ ti aspetto a Poggioreale”

È un florilegio di battute e meme quello che ha accolto questa mattina la duplice ordinanza ai danni dei coniugi Colombo. La coppia più chiacchierata del panorama neomelodico napoletano è diventata bersaglio in queste ore di parodie e rivisitazioni sarcastiche delle canzoni più famose del loro repertorio.

Tra le tante, la famosa “Ti aspetto all’altare”, con cui Tony accompagnò le imminenti nozze con la vedova Marino, che tra i commenti è subito diventata “Ti aspetto a Poggioreale”, con riferimento alla casa circondariale napoletana.

E ancora: “Amore ti aspetto al colloquio”. Oppure: “Amore ti aspetto in carcere” e “Amo’ ti aspetto in tribunale”. C’è chi invece non risparmia stoccate più vigorose: “Un artista tormentato dalla giustizia“. E chi infine prevede la nascita di una fiction: “Faranno la serie ‘il carcere di Fumisi'”. Ciliegina sulla torta: “In streaming al 41bis“.