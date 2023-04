Prima un malore improvviso, poi il ricovero d’urgenza e infine il decesso. È lutto nel casertano, precisamente a Cellole, dove è scomparso prematuramente Tommaso Russo, 43 anni, figlio di Antonio, proprietario di un noto e storico ristorante di Baia Domizia.

Lutto a Cellole, Tommaso muore improvvisamente a 43 anni

Il 43enne, qualche giorno fa, era stato colpito da un malore ed era stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Nonostante i tentativi da parte dei medici di salvarlo per lui non c’è stato nulla da fare.

Tommaso era molto conosciuto in città. Qualche anno fa aveva lavorato anche come barman in un noto bar di Cellole ed accoglieva i clienti sempre con il sorriso e grande educazione. La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro del web e della città. Decine i messaggi di amici e conoscenti in queste ore comparsi sui social.