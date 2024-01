Perde l’equilibro da un’impalcatura e precipita da un’altezza di cinque metri. Non è in pericolo di vita ma è sotto osservazione all’ospedale del Mare di Napoli un uomo di 61 anni, titolare di una ditta edile, che stamattina era in un cantiere edile in allestimento per dei lavori ad una chiesa, in via San Nicola del Vaglio, a Lettere, in provincia di Napoli.

Titolare di una ditta edile precipita da un’impalcatura nel Napoletano: corsa in ospedale

L’uomo era su un ponteggio quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. È accaduto questa mattina, intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.

La vittima è ricoverato all’ospedale del Mare e, come detto, non è in pericolo di vita. A causa della caduta ha riportato ferite e contusioni varie. Sul posto per gli accertamenti di rito anche il personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asl 3. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per individuare eventuali responsabilità.