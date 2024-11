È di un morto e nove feriti lievi il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 10 novembre, sull’autostrada del Sole nel tratto al confine tra Lazio e Campania.

Tir tampona comitiva turisti coreani sull’A1, un morto 9 feriti

Secondo le prime ricostruzioni, il camion, un autoarticolato, ha urtato violentemente il bus che lo precedeva. L’impatto ha provocato il violento arresto del tir, che è finito contro il guard rail in acciaio che delimita la carreggiata. Il bus, invece, è stato sbalzato di traverso, ostruendo sia la corsia di marcia che quella di sorpasso.

Il tir, che viaggiava in direzione sud, era condotto da un uomo di 59 anni, residente in Campania, della provincia di Avellino, che ha perso la vita nell’incidente. La Polizia Stradale e gli investigatori stanno cercando di ricostruire le cause della tragedia. Sarà l’esame medico-legale a stabilire se il decesso sia stato causato da un malore improvviso del camionista o dalle gravi ferite riportate nell’incidente.

Il bilancio dei feriti

Il bus, che trasportava una comitiva di turisti provenienti dalla Corea del Sud diretti verso la Costiera Amalfitana, ha visto lievemente feriti anche l’autista del bus e otto passeggeri, tutti ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Le loro condizioni sono state giudicate non gravi e sono stati tutti sottoposti a codice giallo al triage.

Nonostante il forte impatto, la maggior parte dei turisti ha potuto proseguire il viaggio, grazie all’intervento di un bus sostitutivo che ha permesso loro di continuare la gita senza ulteriori disagi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno lavorato per rimuovere i mezzi coinvolti e mettere in sicurezza l’area, e il personale del 118, che ha prestato soccorso alle persone ferite.