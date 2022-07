Tina Rispoli sfida gli haters e si mostra in costume. Nonostante qualche chilo in più, non teme una delle prove più temute dalle donne in estate. Il reel, pubblicato su Instagram, ha scatenato un’ondata di reazioni, quasi tutte positive.

Tina Rispoli sfida la prova costume: “Ho qualche chilo in più, ma non mi frega. Eccomi”

“Qualche chilo in più, ma chi se ne frega. Il mio primo Reel in costume”, ha scritto la moglie di Tony Colombo, che per l’occasione sfoggia un bikini due pezzi dal colore rosso acceso. Tanti i commenti di apprezzamento. Tra i primi proprio il marito: “Sei sempre bellissima amore mio”, scrive il cantante.

Non mancano però gli elogi anche da parte di tanti follower: “Stai na bomba. Si nu femmenone”. “ei bellissima quali chili in più”. “Stai benissimo anche con qualche kilo in più”. “Ma chi se ne frega dei kg in più, io darei l’oro per essere perfetta come te, quindi fa niente qualche kiletto in più. Sei splendida”. “Ma chi se ne frega dei kg in più, io darei l’oro per essere perfetta come te, quindi fa niente qualche kiletto in più. Sei splendida”.

Il precedente

Classe ’75, Tina ha 47 anni. Non teme l’avanzare dell’età. In una foto precedente, sempre apparsa su Instagram, sfoggia un abito da sera scosciato e accompagna lo scatto con una frase evocativa: “Si può essere splendidi a trent’anni, affascinanti a quaranta e irresistibili per tutta la vita”. Intanto c’è fermento in casa Colombo. Tony infatti si prepara per una delle serate più importanti della sua estate, cioè il 9 luglio, quando tornerà a cantare a Palermo, sua città natale.