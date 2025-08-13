Tiktoker in Consiglio regionale, Di Fenza: “Ho avuto coraggio di ascoltarli, ora penso a movimento di influencer”

E’ così che il consigliere regionale Pasquale Di Fenza riassume il motivo dell’incontro avuto nel suo ufficio con Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano, i due tiktoker che hanno poi sventolato la bandiera italiana e postato tutto sui social. Di Fenza è finito nella bufera mediatica, è stato espulso da Azione ma l’esponente politico spiega che l’incontro è stato fatto per ascoltare le esigenze di quella fetta di popolazione, secondo lui spesso inascoltata.

Di Fenza poi non esclude di lavorare per le prossime elezioni regionali a un movimento di tiktoker.

Il consigliere guarda dunque alle prossime regionali ma sta valutando con chi candidarsi, non avendo più una casa politica.

In questi giorni in cui si è parlato di lui a livello nazionale, c’è anche chi ha chiesto le dimissioni dal Consiglio regionale.