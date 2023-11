Dovranno lasciare Napoli, ma niente cella. Sono stati tutti scarcerati i dieci ultras tedeschi che erano stati arrestati con l’accusa di devastazione, danneggiamento e resistenza per gli incidenti avvenuti nel centro di Napoli lunedì sera, alla vigilia della partita di Champions League tra il Napoli e l’Union Berlino.

Tifosi tedeschi devastano Napoli, tutti scarcerati

La Procura aveva chiesto la custodia in carcere, il giudice ha escluso i gravi indizi per il reato di devastazione. Per loro una sola prescrizione: non possono rimanere in città, dovranno lasciare Napoli. Non passa la linea dell’accusa, nonostante la gravità delle accuse mosse nei confronti degli undici teppisti. Non bastano le accuse di devastazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, reati consumati tra lunedì e martedì scorsi.