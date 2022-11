Non accettava la fine della loro relazione e per questo era arrivato più volte a minacciarla di sfigurarla con l’acido. Grazie alla denuncia della donna, che ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai Carabinieri, l’uomo è stato arrestato. Si tratta di un 47enne, che dovrà rispondere di atti persecutori.

“Ti sfregio con l’acido”: minacce all’ex fidanzata, arrestato 47enne nel Napoletano

È accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove i carabinieri della stazione capoluogo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura. Le dichiarazioni rese dalla vittima, una 39enne, hanno trovato riscontro nella perquisizione eseguita al momento dell’arresto dai Carabinieri, i quali hanno rinvenuto nel motorino dell’uomo tre contenitori in plastica contenenti liquidi infiammabili. L ‘arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.