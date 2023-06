Ha continuato a perseguitare e minacciare l’ex, anche via social, tempestandola di telefonate in cui alludeva all’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo, incinta al settimo mese, uccisa dal compagno a Senago (Milano). Dopo la denuncia della vittima, lo stalker – un uomo di 30 anni – è stato tratto in arresto dai Carabinieri.

“Ti faccio fare la fine di Giulia Tramontano”: ex fidanzato finisce in carcere

La storia arriva da Olbia, città costiera nel nord-est della Sardegna. L’uomo, già sottoposto al regime dei domiciliari, dovrà rispondere di atti persecutori ai danni della ex compagna e dei suoi figli minorenni. Lo scorso marzo, dopo essere stato lasciato dalla vittima, il 30enne era stato filmato con un cellulare mentre forava gli pneumatici e danneggiava la carrozzeria dell’auto dell’ex compagna.

Con la vernice rossa aveva perfino imbrattato la cassetta portalettere. Per questi reati era stato arrestato e trasferito in carcere a Bancali e successivamente ristretto ai domiciliari.

Nonostante la misura cautelare, l’uomo aveva ripreso a tormentare, anche con minacce di morte, la ex fidanzata. Con un provvedimento urgente emesso dal Gip del Tribunale di Tempio, il 30enne è stato nuovamente trasferito nel carcere di Bancali dai militari dell’Arma.