Nel pomeriggio di ieri, 10 luglio, i carabinieri della Stazione di Teverola hanno arrestato due giovani per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Un 19enne di Gricignano di Aversa e un 17enne di Teverola sono incappati nelle mani delle autorità mentre vendevano sostanza stupefacente a un 48enne di Aversa.

Due giovani arrestati a Teverola per spaccio di crack e hashish

I giovani, arrivati su un motociclo Honda SH in via Madonnelle, hanno scambiato 0,43 grammi di crack per 15 euro. Dopo un tentativo di fuga, i carabinieri sono riusciti a fermarli.

La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di trovare 585 euro di dubbia provenienza nel borsello del 19enne e alcuni cellulari usati per il traffico illecito. Le successive perquisizioni domiciliari hanno rivelato altri 8,1 kg di hashish, suddivisi in 16 panetti, nell’abitazione del maggiorenne.

Le autorità hanno quindi condotto il 19enne alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e il minore al centro di prima accoglienza di Napoli – Colli Aminei.