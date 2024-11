Teverola, 36enne investito nei pressi di un hotel sull’Appia: muore sul colpo

Drammatico investimento a Teverola, in via nazionale Appia. Un uomo di 36 anni, P.Z., è stato ucciso travolto da un’auto nei pressi di un noto hotel.

Teverola, 36enne investito nei pressi di un hotel: muore sul colpo

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto, che è indagato per omicidio stradale, è stato sottoposto a tutti gli esami tossicologici e alcolemici per capire se fosse idoneo alla guida al momento dell’impatto.

Intanto le indagini dei militari dell’Arma continuano per stabilire l’esatta dinamica. Si attende anche la decisione dell’autorità giudiziaria per capire se verrà disposta o meno l’autopsia sul corpo del 36enne deceduto.