Primo test di grande importanza per il nuovo Napoli di Antonio Conte, che alle ore 20 allo Stadio Patini di Castel Di Sangro affronta il Brest, formazione francese che parteciperà alla prossima Champions, essendosi classificato al terzo posto nella scorsa Ligue 1. Mister Conte dovrebbe scegliere ancora il 3-4-2-1, Buongiorno al centro della difesa, con Di Lorenzo e Natan ai suoi fianchi, in attacco Cheddira ancora favorito su Simeone.

Ancora 3 in difesa, Osimhen e Gaetano out per il mercato

Conferme tattiche ne arrivano, perché Conte si sta affidando al 3-4-2-1 e continuerà a farlo in amichevole. Ancora da definire alcune situazioni per l’undici titolare, ma una delle certezze è l’assenza di Osimhen, così come quella di Gaetano. Entrambi in uscita. Tra i pali Meret dal primo minuto e staffetta prevista con Caprile. Difesa che potrebbe trovare Buongiorno dal primo minuto, lì in mezzo, con Di Lorenzo spostato sulla destra e Natan che vuole una riconferma a sinistra, dopo la buona prestazione contro l’Egnatia. Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce, Lobotka e Anguissa in mediana. Ancora Kvaratskhelia e Politano alle spalle di Cheddira in vantaggio nel ballottaggio con Simeone.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Cheddira.

BREST (4-3-3): Bizot; Zogbé, Le Cardinal, Chardonnet, Lala; Magnetti, Martin, Camara; Del Castillo, Le Douaron, Pereira Lage. All. Roy.