Si è conclusa a Casal Velino Marina il 4 maggio “Tessiamo la pace“, manifestazione nata dalla collaborazione tra diverse associazioni cilentane accomunate dalla volontà di costruire una cultura della pace.

In Cilento le associazioni fanno rete per la pace

Oltre che per diffondere dati e informazioni sulle guerre in corso e sensibilizzare sul tema, l’evento è stato l’occasione per proporre laboratori per bambini, attività collettive e giochi didattici ispirati alla pace.

Nel mercatino solidale allestito dalle socie artigiane delle associazioni coinvolte sono state vendute originali creazioni tessili, e l’intero ricavato è stato devoluto a Gazzella Onlus, associazione che si occupa di assistenza, cura e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra.

La donazione di 500 euro servirà a fornire pasti caldi e pacchi di viveri agli sfollati palestinesi del campo di Nuseirat e di altri rifugi delle scuole dell’UNRWA.

Come donare

Chi volesse contribuire con una donazione può utilizzare l’iban IT 54 D 05018 03200 0000 110 52792 intestato a “Gazzella Onlus” presso la Banca Etica di Roma.

Le realtà locali che hanno partecipato all’iniziativa, patrocinata dalla Pro Loco di Casal Velino, sono il centro culturale Portosalvo e le associazioni CiRCE, Fiaba in Borgo, La Tela, Movimento di Cooperazione Educativa – Gruppo educazione alla pace e Officine Sperimentali, con la collaborazione di Emergency.

Per altre informazioni:

Centro culturale Portosalvo

tel. Carmela 339 2216830 – Gabriella 324 9930207 – Marina 347 4469618 mail: [email protected]