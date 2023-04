L’attesa è ormai finita. Per la città di Napoli oggi è il grande giorno: la squadra azzurra potrebbe vincere il campionato italiano, a sei giornate dalla fine. Per il Napoli sarebbe il terzo scudetto della sua storia, dopo quelli del 1987 e del 1990.

Al momento ha 17 punti di vantaggio sulla Lazio e 19 sulla Juventus. Per vincere lo Scudetto la squadra di mister Spalletti deve sperare che la Lazio perda contro l’Inter a Milano e a sua volta battere in casa la Salernitana nel derby campano.

Terzo scudetto, la vittoria matematica del Napoli

Finora il Napoli ha conquistato 78 punti. Solo due squadre possono ancora superare la squadra, ovvero la Lazio (61 punti) e la Juventus (59). Dal momento che in programma ci sono ancora altre sette partite, di conseguenza di punti a disposizione ce ne sono ancora 21. La Lazio ha la possibilità di raggiungere quota 82, mentre la Juve può salire fino a 80 punti. Questo significa che serviranno cinque punti al Napoli nelle prossime partite per conquistare lo Scudetto.

Ma in quali casi il Napoli potrebbe vincere o perdere matematicamente lo Scudetto? Vediamoli insieme.

Il Napoli è campione d’Italia già oggi se batte la Salernitana e l’Inter batte la Lazio;

Il Napoli porta a casa il terzo Scudetto se trionfa contro la Salernitana e l’Inter pareggia la Lazio;

Il Napoli non vince lo Scudetto se batte la Salernitana e contemporaneamente la Lazio batte l’Inter;

Il Napoli non vince lo Scudetto se non batte la Salernitana, indipendentemente dal risultato della Lazio;

Se oggi il Napoli non dovesse conquistare la vittoria, potrebbe vincere lo scudetto anche il 3 maggio quando i partenopei affronteranno l’Udinese alla Dacia Arena.

Festa scudetto

Se oggi il Napoli dovesse aggiudicarsi il titolo di Campione d’Italia, la festa ufficiale per lo Scudetto, quella in cui la squadra azzurra verrà premiata, si terrà l’ultima giornata di campionato che è in programma domenica, 4 giugno.