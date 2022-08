Hanno fatto tappa a Napoli alcuni dei big del terzo polo. Ieri la ministra Mara Carfagna ed Ettore Rosato sono stati in città per una tappa della campagna elettorale, entrambi sono candidati in Campania.

Carfagna ha tenuto a ribadire l’impegno per la difesa del patto per Napoli e dei fondi previsti nel Pnrr per il Sud.

Poi commenta gli addii eccellenti che ci sono stati in Campania in Forza Italia dove a seguito della presentazione delle liste deputati, senatori, e rappresentanti sul territorio hanno abbandonato il partito di Berlusconi.

Presente anche Graziella Pagano, già senatrice e oggi candidata nel collegio plurinominale alla Camera di Giugliano.