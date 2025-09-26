Serata di paura per un noto fotografo di moda di 32 anni di Ischitella. Il giovane è stato vittima di una brutale rapina avvenuta sull’Asse Mediano alle 22 di ieri.

Terrore sull’Asse Mediano, bloccato e picchiato da cinque rapinatori: furto da 20mila euro

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, il ragazzo rientrava da un servizio fotografico dal CIS di Napoli e stava rientrando a casa. Viaggiava a bordo della sua Ford Ka carica di attrezzatura professionale del valore di circa ventimila euro, quando, intorno alle 22, è stato tamponato da un’Alfa Romeo Tonale rossa all’altezza dello svincolo Nola–Villa Literno.

Dalla vettura sono scesi due individui, subito raggiunti da altri tre complici provenienti da una Fiat Panda nera. Il gruppo ha costretto il fotografo a fermarsi e a scendere dall’auto, colpendolo con schiaffi e pugni. Dopo l’aggressione, i malviventi hanno portato via macchine fotografiche, obiettivi, cellulare e preziosi, lasciando la vittima sotto shock.

Il professionista ha sporto denuncia ai Carabinieri di Villaggio Coppola, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della violenta rapina. Nel frattempo, gli amici e colleghi del fotografo hanno lanciato una campagna di crowdfunding per aiutarlo a ricomprare le attrezzature rubate e permettergli di tornare al lavoro.